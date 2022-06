Tentano di rubare il rame, arrivano le guardie giurate e scappano

Fallisce il colpo del rame a Modugno. Domenica pomeriggio, intorno alle 17:30, un gruppo di malviventi formato da almeno quattro uomini si è introdotto all’interno di un’importante azienda nazionale nel settore telecomunicazioni, scavalcando le recinzioni e forzando i cancelli interni con l’intento di rubare del rame. I loro movimenti sono stati colti dalle telecamere di sorveglianza che hanno innescato il pronto intervento delle Guardie Giurate Particolari Sicuritalia Ivri impegnate in un giro ispettivo nella zona. Al loro arrivo i malviventi si sono dati alla fuga lasciando incompiuto il furto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Chiama i carabinieri: «C'è un ladro in casa... BARI Bari, furto nel centro comunale per l'infanzia. Il sindaco:... PRESICCE-ACQUARICA Ladri "pasticcioni", scassinano la cassaforte e innescano...

Furto fallito

Durante i controlli successivi, le Guardie Giurate hanno rinvenuto una notevole quantità di bobine contenenti cavi di rame accatastate in un’unica zona e, probabilmente, pronte per essere trasportate all’esterno. Allertate contestualmente le forze dell’ordine, giunte prontamente in loco. Dai primi accertamenti risultano danni alla struttura in particolare ai cancelli interni. Non risulta, invece, essere stato asportato nulla.