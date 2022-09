Ladri nel negozio appena inaugurato: via con pc, tablet e cassa

Il negozio di scarpe era stato inaugurato appena due settimane fa, la notte scorsa ha subito un furto con “spaccata”: è accaduto in via Putignani, nel centro di Bari. L’ennesimo episodio di una lunghissima serie, nonostante i recenti arresti della polizia.

Il ladro ripreso dalle telecamere

Il furto sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4, il ladro ha agito in due minuti, come confermano le immagini delle telecamere. Era inserito anche l’allarme ma è stato tutto inutile. Il bandito ha infranto l’ingresso in vetrata e ha portato via un pc, un tablet e la cassa.