Litiga con il vicino e lo prende a martellate: s'indaga per tentato omicidio

Una banale lite condominiale, finita a colpi di martello. È quanto accaduto questa mattina, intorno alle 12, all’altezza del civico 59 di via Traetta a Bitonto (Ba), dove due persone, di 53 e 71 anni, entrambe incensurate, si sono scontrate verbalmente per questioni legate al condominio.

Dalle parole ai fatti

Dalle parole si è passati ai fatti: il 53enne avrebbe impugnato una martellina maleppeggio, utilizzata solitamente per lavori edili, per colpire più volte il 71enne alla testa, nella zona mandibolare. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in codice rosso al policlinico di Bari, dov’è ricoverato in prognosi riservata, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno identificato il presunto aggressore. I militari sono coordinati dalla pm Isabella Ginefra della procura di Bari. Si indaga per tentato omicidio.