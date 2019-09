La festa di compleanno del bambino? Con piatti e posate in prestito. Nasce la Stoviglioteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eliminare la plastica si può, anche quando si organizzano le feste per i bambini dove le stoviglie monouso sono ancora, purtroppo, gettonatissime. A Bari, il 12 settembre prossimo, sarà infatti inaugurata la stoviglioteca, con una iniziativa che ne mutua altre, di successo, varate nelle scorse settimane in altre città d'Italia.Fra pochi giorni, insomma sarà possibile chiedere in prestito il kit di plastica riutilizzabile completo provvisto di posate, bicchiere, piatti e ciotole gratuitamente da Megamamma, in via Unità d'Italia 112, nel capoluogo pugliese.«Quello che chiediamo - spiegano nella presentazione online le ideatrici del servizio, promosso da Megamamma con Nonsolociripà - è di restituire le stoviglie lavate (possibilmente in lavastoviglie) e un dono in stoviglie riutilizzabili per far crescere la Stoviglioteca». L'idea è di rendere le feste sempre meno impattanti sull'ambiente. «Possiamo ridurre e volendo anche eliminare la plastica monouso. La stoviglioteca - concludono - è un progetto che vogliamo condividere con voi genitori e vogliamo che cresca».