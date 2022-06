"La bambina invisibile", la trangender Alessia Nobile dona il suo libro al Papa

Una copia del suo libro, "La bambina invisibile", nelle mani del Papa. Ci è riuscita Alessia Nobile, transgendere pugliese che posta con orgoglio le foto dell'incontro con Bergoglio sui suoi profili social.

Alessia Nobile ha 43 anni ed è originaria di Palo del Colle. E' stata la prima transgender in Puglia a ottenere, nel 2016, il cambio anagrafico di sesso senza essere costretta a sottoporsi a un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso. La sua esperienza è confluita nel libro "La bambina invisibile", regalato a Papa Francesco qualche giorno fa.

Il racconto sui social

A raccontare l'emozione di quei momenti è la stessa Alessia: «Voglio che la realtà transgender smetta di essere un tabù e venga compresa per la sua #naturalezza in ogni contesto sociale, da tutti i cervelli, in ogni parte del mondo, insomma ovunque. Ieri Papa Francesco mi ha accolta col sorriso esortandomi ad essere sempre me stessa e soprattutto ad evitare la cattiveria. "Hai fatto bene a scrivere la tua storia.Brava!" È stata grande emozione...e come diceva DonGallo: "Sempre a testa alta" Poi il Papa ha incontrato altre #cinque donne argentine #transgender.