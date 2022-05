L'estate in anticipo dei vip: Farnesi a Savelletri, Dakota Johnson a Capitolo

Giornate in riva al mare di Fasano e Monopoli per Roberto Farnesi. L'affascinante attore protagonista della serie televisiva "Il paradiso delle signore" si trova in Puglia insieme alla compagna Lucya Belcastro e alla loro bambina di pochi mesi. I due hanno scelto di soggiornare tra Casale del Murgese, Masseria Paretano (dove questa sera parteciperà a una serata organizzata da Ronn Moss) e il Sabbiadoro Beach di Capitolo per un relax completo prima di riprendere gli impegni sul set.

Sempre al Capitolo è stata avvistata anche Dakota Johnson. Arrivata in occasione della sfilata di moda di Gucci a Castel del Monte, il 16 maggio, l'attrice nota per aver interpretato Anastasia Steele di Cinquanta sfumature di grigio, ha evidentemente deciso di trattenersi per le vacanze in Puglia e ieri era a lido “Le Macchie” in compagnia di alcune amiche e colleghe.