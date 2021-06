Ricoverato in Rianimazione per un'ischemia: si era vaccinato qualche giorno fa

Un uomo di 54 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari a seguito di una ischemia verificatasi in un periodo successivo alla vaccinazione. L'uomo aveva ricevuto la dose Johnson & Johnson lo scorso 26 maggio ma nei giorni successivi aveva accusato un malore. A seguito delle sue condizioni di salute si era rivolto a un ospedale della città. E i medici gli avevano prescritto una terapia farmacologica.

La segnalazione all'Aifa per "evento sospetto"

Il Policlinico ha segnalato all'Aifa l'evento sospetto. Viene precisato che «l'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica».

