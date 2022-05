Invasione di pesci sui muri di Bari: è lo street artist Merioone

La street art dell’artista romano Merioone arriva a Bari. Nei giorni scorsi la città ha visto arrivare la sua Fishes Invasion. Il caratteristico pesce senza nome, protagonista delle sue opere, in diverse città del mondo, ha fatto tappa anche a Bari.

Superenalotto, la Puglia sfiora il colpo milionario: un 5 da 31mila euro a Molfetta

APPROFONDIMENTI MOLFETTA Superenalotto, la Puglia sfiora il colpo milionario: un 5 da 31mila... LE PAROLE Amici 21, Raimondo Todaro nella bufera: «Scrivo queste parole... LA FICTION Ciak, si gira: ritorna Lolita Lobosco

Ecco dove vedere gli stickers

Gli sticker sono comparsi in diversi punti della città, tra i più riconoscibili ricordiamo corso Cavour, e il ponte pedonale della stessa via dove è ora possibile ammirarlo all’uscita dalle scale. Il work in progress di quello che potremmo definire “attacco d’arte” di Merioone è visibile tra le sue storie su Instagram, dove la città di Bari ha arricchito la sezione dedicata alle città italiane decorate dall’artista.