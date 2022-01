Spararono contro la casa di una donna: carabinieri sulle tracce dei responsabili

I carabinieri della compagnia di Modugno, in provincia di Bari, sono sulle tracce degli esecutori materiali e dei mandanti di gravi atti intimidatori messi in atto circa un mese fa contro la vettura e contro l'abitazione di una donna nella quale risiedono anche la figlia di quest'ultima e la relativa famiglia. Le intimidazioni sarebbero maturate per presunti dissidi nello spaccio e nel traffico di sostanze stupefacenti. La casa presa di mira si trova in una zona rurale dove i carabinieri intervennero a seguito della richiesta di intervento della proprietaria.

La denuncia della famiglia

Ignoti, nel corso della serata, si erano resi responsabili dell'esplosione di cinque colpi d'arma da fuoco, come riscontrato dai carabinieri, verso l'immobile, avvertiti chiaramente dalla donna che si era molto allarmata. Quest'ultima, nella stessa mattinata, si era presentata in caserma per denunciare di essere stata vittima di un altro atto intimidatorio. Aveva denunciato, infatti, che ignoti, la sera prima, sempre mentre si trovava in casa con la madre, avevano esploso dei colpi di pistola contro la sua auto. Il veicolo era stato danneggiato nello sportello posteriore. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, gli episodi in questione sarebbero collegati inequivocabilmente tra di loro e sembrerebbero maturati in un ambiente criminale contraddistinto da persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Infatti, il figlio e fratello delle due vittime, poche settimane prima, era stato arrestato dagli stessi militari poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. I carabinieri, dopo aver effettuato il sopralluogo e acquisito numerosi filmati di videosorveglianza disseminati lungo le strade d'accesso all'abitazione, sono ora sulle tracce degli esecutori materiali e dei mandanti dei gravi atti intimidatori.