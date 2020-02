Bimba di 5 mesi cardiopatica, muore in ospedale prima dell'intervento chirurgico: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Ultimo aggiornamento: 16:58

E' nata con una cardiopatia congenita complessa, per curare la quale sarebbe stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale Gaslini di Genova. Ma Sara - il nome è di fantasia - su quel tavolo operatorio non ci è mai arrivata. E' morta poco prima, per arresto cardiaco: aveva cinque mesi ed era di Bari Già sottoposta a un primo intervento dopo la nascita, all'ospedale del capoluogo pugliese, la bimba manifestava un cateterismo cardiaco, con tutte le complicanze cardiache e cerebrali del caso. Arrivata a Genova sabato notte, domenica è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Ma purtroppo nulla è stato possibile fare per salvarle la vita.Il pubblico ministro di Genova, Paola Crispo, ha aperto un fascicolo contro ignoti, e dopo l'esame autoptico, sarà trasferito a Bari per competenza visto che, secondo il racconto dei genitori, le negligenze mediche sarebbero avvenute nell’Ospedaletto di Bari dove la piccola è stata operata la prima volta. I genitori, dunque, accusano i medici di negligenze, accuse che i sanitari hanno già respinto, specificando come il quadro clinico di Sara fosse già compromesso. Nel fascicolo di indagine si ipotizza l'omicidio colposo.