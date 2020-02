Bimba di 5 mesi e cardiopatica, muore in ospedale prima dell'intervento chirurgico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' nata con una cardiopatia congenita complessa, per curare la quale sarebbe stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale Gaslini di Genova. Ma Sara - il nome è di fantasia - su quel tavolo operatorio non ci è mai arrivata. E' morta poco prima, per arresto cardiaco: aveva cinque mesi ed era di Bari Già sottoposta a un primo intervento dopo la nascita, all'ospedale del capoluogo pugliese, la bimba manifestava un cateterismo cardiaco, con tutte le complicanze cardiache e cerebrali del caso. Arrivata a Genova sabato notte, domenica è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Ma purtroppo nulla è stato possibile fare per salvarle la vita.