Due incidenti in poche ore sulla Statale 16 e uno sulla Bari-Taranto: traffico in tilt e lunghe code

Tre incidenti stradali sono avvenuti questa mattina nel tratto barese della Statale 16, causati molto probabilmente dall'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. Il primo si è verificato sulla Ss16 direzione sud tra Cozze e Polignano. Dopo un'ora circa un altro incidente stradale è avvenuto sempre sulla Ss16, stavolta in direzione nord all'altezza uscita 12 per Carrassi, a Bari. L'ultimo scontro segnalato, al momento, ha avuto luogo sulla sulla Ss100, all'ingresso di via Amendola in direzione centro città. La conseguenza è traffico rallentato e code. Non si registrano al momento feriti.