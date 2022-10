Incidente sulla Statale 16, morto un motociclista. Traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato lungo la Statale Adriatica, in direzione nord, a Mola di Bari. Per cause in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del mezzo autonomamente e, nell’impatto con l'asfalto, è morto. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

La vittima è Americo Mariano, 57 anni, di Mola.

La viabilità

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità - che al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso - e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti nelle prossime ore