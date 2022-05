Incidente sulla Cassano-Altamura: morto un motociclista

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla provinciale Cassano-Altamura: un motociclista residente a Roma è morto in seguito allo scontro con un'auto. Il fatto è accaduto sulla via per Mercadante intersezione Via Cola di Rosa: per cause ancora in corso di accertamento, la moto su cui l'uomo viaggiava assieme ad una passeggera, una donna residente a Cassano delle Murge, ha impattato contro una vettura.

I soccorsi

Per il motociclista non c'è stato nulla da fare mentre la passeggera della moto è stata condotta presso il Pronto Soccorso ma è fuori pericolo. Sul posto per ore la Polizia Locale ha effettuato i rilievi al fine di ricostruire la dinamica del grave incidente, l'ennesimo su quella provinciale.