Incidente sul lavoro: operaio cade da 5 metri di altezza e muore

Ennesimo incidente sul lavoro, operaio cade da cinque metri di altezza e muore. E' accaduto a Porto Viro, in provincia di Rovigo, dove un operaio 42enne di origini pugliesi, ha perso la vita volando giù da cinque mentri da una cesta elevatrice mentre stava effettuando lavori edili.

L'incidente è avvenuto lungo la Statale Romea, nei capannoni in corso di ristrutturazione che ospitavano Happy Casa: secondo le prime ricostruzioni l'operaio della provincia di Bari stava lavorando al rifacimento di un tetto quando, per cause ancora tutte da accertare, è caduto nel vuoto ed ha perso la vita.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Gallipoli, operaio morì folgorato: assolto il datore di lavoro LECCE Cade dal cestello mentre pota gli alberi: grave operaio DELICETO Il trattore si ribalta e lo schiaccia, arriva l'elisoccorso: un... L'INCIDENTE Incidenti sul lavoro, cade dal ponteggio: è grave un muratore... L'INCIDENTE Incendio allo zuccherificio ex Sfir: fiamme e fumo nero visibili...

Sul posto è intervenuto il personale 118 che ha trasportato l'operaio in ospedale a Rovigo dove è deceduto a seguito dei traumi riportati.