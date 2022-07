Incidente stradale sulla statale: un morto

Ancora sangue sulle strade di Puglia: è di un morto il bilancio dell'ultimo incidente che si è verificato nel pomeriggio sulla strada "di Matera" all'altezza del chilometro 2,900 ad Altamura, in provincia di Bari.

Una donna di 37 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 99 nel territorio di Altamura (Bari). Per i rilievi è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Matera, all'altezza del chilometro 2,900 ad Altamura. In corso da parte delle forze dell'ordine gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per ripristinare le regolari condizioni del traffico sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco, il personale del 118, e la polizia locale.

«Al momento il traffico in direzione Matera - si legge in una nota dell'Anas - viene deviato verso lo svincolo via Selva, lungo la SS 96 »Barese« km 80,000 poi rientrare lungo la SS 99 al km 4,000».