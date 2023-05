Incidente stradale sulla provinciale: finisce fuori strada, grave una 24enne

Incidente stradale questa mattina sulla provinciale 231, all'altezza di Terlizzi, in direzione Bari. Una donna di 24 anni è rimasta gravemente ferita. Viaggiava da sola sulla propria auto quando, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha prima soccorso la donna e poi l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.