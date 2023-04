Incidente stradale sulla statale che collega Trani a Corato: nello scontro tra auto muore una donna

Una donna di 63 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo l’una, sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. La vittima viaggiava bordo di una Fiat Punto, guidata dal marito, quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Volkswagen Golf guidata da un giovane.

Sul posto i soccorritori del 118 per estrarre gli occupanti delle auto dalle lamiere. I due conducenti non erano in pericolo di vita, mentre la donna è stata subito trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria, dove è deceduta poco dopo. L’esatta dinamica è al vaglio degli inquirenti.