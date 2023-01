Incidente stradale, moto contro una betoniera: motociclista muore dopo il ricovero in ospedale

Non ce l’ha fatta il motociclista, rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale di questa sera, avvenuto a Sammichele di Bari, con il coinvolgimento di un mezzo d'opera: un 57enne del posto, purtroppo, è deceduto dopo essere stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Lo scontro

Troppo gravi le conseguenze del sinistro avvenuto questa sera, intorno alle 19.00, con il coinvolgimento, come detto, di una moto, condotta dalla vittima, e una betoniera, in via Dino Bianco. Ad avere la peggio è stato il conducente del primo mezzo, che subito soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato a sirene spiegate all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è morto qualche ora dopo il ricovero per le ferite riportate nell’impatto. Il luogo dove è accaduto il drammatico incidente è stato raggiunto in seguito dalla Polizia locale, a cui è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.