Incidente sulla Statale, un tir si ribalta e perde il carico: strada chiusa e traffico deviato

A causa di un incidente, la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del chilometro 828,500 in corrispondenza del territorio comunale di Polignano, in provincia di Bari.

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante. Il traffico, in direzione Sud, è deviato sulla viabilità limitrofa, per permettere le operazioni di rimozione del mezzo. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.