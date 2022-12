Incidente mortale sulla Statale: perde la vita un 48enne, due feriti gravi

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 bis in direzione Bari, nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie.

I mezzi coinvolti sono due: un’auto e un motocarro che per cause in fase di accertamento si sono scontrate. La vittima, una persona di 48 anni, è il conducente del treruote. Il piccolo mezzo furgonato, nell’impatto, si è ribaltato su un fianco.

Anche due feriti

Dei due feriti, il più grave è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 in codice rosso all’ospedale di Barletta, l’altro invece è stato portato al “Bonomo” di Andria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - che hanno messo in sicurezza i mezzi - e gli agenti della polizia stradale.