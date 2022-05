Incidente sulla Statale 16: code e traffico rallentato verso Nord

Uno scontro tra due auto sulla Statale 16 all'altezza di Bari, precisamente all'uscita per il quartiere Carrassi. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, non si registrano feriti in nessuna delle due autovetture, eppure il traffico è andato in tilt. In direzione Nord, almeno per ora, si segnalano lunghe code, dovute alla presenza di una delle due macchine sulla carreggiata.

Un altro incidente, con rallentamenti alla circolazione, vi è stato all'alba sulla Statale 100, che porta da Taranto a Bari. In quel caso, però, il traffico è sensibilmente migliorato.