Tir schiaccia auto sulla Statale 16: traffico deviato

A causa di un incidente sulla strada Statale 16, all'altezza di Bisceglie, in direzione nord, un tir ha schiacciato un'auto contro la barriera spartitraffico in muratura. Al momento non si conoscono le condizioni di chi era a bordo dell'auto.

Traffico deviato in entrambe le direzioni

Il traffico viene temporaneamente deviato in direzione nord (Foggia) verso l'uscita Bisceglie nord, in corrispondenza del km 765,500.

In direzione sud (Bari) il traffico viene deviato verso l'uscita Trani sud, in corrispondenza del km 759,250.