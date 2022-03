Incidente tra due veicoli, lo scontro provoca quattro feriti: statale Adriatica chiusa in direzione Bari

Lungo la strada statale 16 “Adriatica”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito, in direzione nord, una tratta in corrispondenza del km 813,000 nel territorio comunale di Bari, in località Torre a Mare.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di quattro persone. La circolazione in direzione di Bari è deviata in loco su viabilità alternativa. Il personale di Anas, della Polizia Stradale e del 118 sono sul posto; la regolare transitabilità verrà ripristinata nel minor tempo possibile.