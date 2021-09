Puglia, ennesimo incidente: due morti e un ferito, il tragico bilancio

Due morti e un ferito: è il tragico bilancio di un incidente che ha coinvolto tre autovetture sulla provinciale che collega Santeramo a Cassano, in provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda per cause ancora da accertare ha impattato con un muretto a secco ai bordi della strada. Morto sul colpo Saverio Casella (68 anni), l'autista del mezzo che ha impattato. In seguito, in ospedale, è morta anche la donna che era al suo fianco al momento del sinistro.

Il 118 è intervenuto anche per le cure necessarie ai conducenti delle due auto sopraggiunte in un secondo momento.

Incidente tra Locorotondo e Fasano

Un altro drammatico incidente stradale è avvenuto ieri sera alle 22 sulla statale 172 dei trulli tra Locorotondo e Fasano. Nello scontro tra una moto e un furgone ha perso la vita una ragazza di 26 anni, Angela Lattanzio, di Locorotondo.

