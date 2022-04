Impatto fra due auto sulla provinciale: gravissimo un uomo, incastrato nelle lamiere

Incidente sulla Ruvo-Corato nella scorsa notte: tre feriti, tutti e tre ruvesi, tra cui un uomo ricoverato in codice rosso. L'impatto è avvenuto dopo le quattro, a un incrocio. Una Ford Fusion si è scontrata con una Peugeot 307 frontalmente. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco.

La dinamica

Le auto sulla Ruvo-Corato

Il conducente della Ford è stato estratto vivo, ma le sue condizioni sarebbero preoccupanti: al momento è ricoverato all'ospedale Umberto I di Corato. Due ragazzi, invece, a bordo della Peugeot 307: entrambi ricoverati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Indagano sulla dinamica i carabinieri di Molfetta.