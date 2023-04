Incidente stradale sulla provinciale: muore insegnante. Grave un'altra donna

Due donne legate nel destino da una triste e uggiosa domenica di Pasqua. Ieri, poco dopo mezzogiorno, sulla strada provinciale 97 che collega Cassano a Mellitto, frazione di Grumo Appula, ha perso la vita, in un incidente stradale, la 51enne di Bitonto Marina Schettini, insegnante: la donna era a bordo della sua Volkswagen Passat. Probabilmente a causa del manto reso viscido dalla pioggia, una donna 50enne residente a Cassano delle Murge, alla guida di una Chevrolet Trax avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro l’auto guidata dalla 51enne, che viaggiava sulla corsia opposta, mentre stava facendo ritorno a casa. Il sinistro è avvenuto al km 9+100, nei pressi di una curva, subito dopo l’incrocio per pozzo Mellitto. Immediati i soccorsi degli operatori del 118: la signora Schettini è stata portata d’urgenza all’ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara, ma non ce l’ha fatta. La 51enne, politraumatizzata, ha spirato durante il trasporto in ambulanza per un arresto cardiocircolatorio.

Cosa è successo

L’altra donna, invece, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa delle diverse fratture scomposte riportate e, attualmente, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti in prognosi riservata. La 50enne non risulta in pericolo di vita. L’esatta ricostruzione del sinistro è stata affidata alla polizia locale di Grumo Appula, che dovrà stabilire modalità e responsabilità del fatale incidente: entrambe le vetture sono state sottoposte a sequestro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile di Bitetto, per il supporto alla viabilità. I funerali dell’insegnante Marina Schettini, che lascia marito e una figlia 12enne, si terranno nella chiesa del Crocifisso a Bitonto, martedì 11 aprile alle 16.30.