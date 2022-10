Incidente mortale sulla Cassano-Altamura: la vittima è un imprenditore

Ancora un incidente mortale sulla strada provinciale 145 Cassano-Altamura, poco prima della rotonda che porta ai borghi residenziali in contrada Frà Diavolo.

Il conducente di un suv, un imprenditore cassanese che procedeva in direzione di Cassano, ha perso il controllo del suo veicolo andando a sbattere contro un muretto a secco. Solo per un caso fortuito al momento della sbandata e dell’impatto non sopraggiungevano altri veicoli dal senza opposto. Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri e i soccorsi del “118” e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto ad estrarre il corpo dalle lamiere.