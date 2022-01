Incidente mortale: a Castellaneta perde la vita un 22enne

Incidente mortale questa mattina sulla provinciale che collega Castellana Grotte a Turi. A perdere la vita un 22enne, originario del Marocco ma residente a Turi, regolare sul territorio italiano.

La dinamica dell'incidente

Il giovane si stava recando presso l’azienda idraulica di Castellana in cui era impiegato quando nei pressi di una curva, proprio all’ingresso della città delle Grotte, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dall’intensa pioggia, ha perso il controllo della sua Volkswagen Audi. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. Quando la Polizia Locale castellanese è giunta sul posto per il 22enne non c’era più nulla da fare essendo deceduto sul colpo.

La stessa Polizia locale ha effettuato i rilievi di rito con i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Monopoli e quelli della locale Stazione che hanno regolato la viabilità. Mentre le forze dell’ordine erano intenti a rilevare l’incidente mortale se ne è verificato un altro, come dimostrano le immagini di Vivilastrada.it, a poche decine di metri di distanza. Una cittadina cinese ha perso il controllo della sua Ford Focus e ha invaso l’altra corsia proprio mentre sopraggiungeva una Jeep con a bordo due castellanesi.

L’urto è stato violento e dalle auto si è sprigionato del fumo che ha fatto temere il peggio. Per fortuna non c’è stato alcun incendio. I tre feriti sono stati curati sul posto da due ambulanze del 118 prontamente intervenute e tutti hanno rifiutato il ricovero in ospedale non avendo riportato gravi ferite. Solo tanto spavento. Anche in questo caso i rilievi sono stati curati dalla Polizia locale di Castellana Grotte.