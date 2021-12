Dramma nella notte a Bari: in due muoiono in un incidente stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato stanotte a Bari, lungo la SS16 in direzione nord, all'altezza dell' uscita 14A, in prossimità di via Caldarola.



Tre i veicoli coinvolti nello scontro. Ad avere la peggio gli occupanti di una delle vetture. Due di loro sono morti, un 35enne che era alla guida e una 26enne che si trovava sullo stesso mezzo.

Ferita non gravemente una terza persona. Trasportati in urgenza rispettivamente al Policlino e all'ospedale Di Venere per le due vittime non c'è stato nulla da fare.



Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Bari e il 118. La tangenziale in direzione nord è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.



I veicoli sono stati posti sotto sequestro. Accertamenti ed indagini in corso da parte della polizia locale di Bari.