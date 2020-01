Scontro fra due auto sulla provinciale, poi lo schianto: bambina in coma

Un violento scontro fra auto è avvenuto lungo la provinciale che da Molfetta conduce a Terlizzi, in agro di Molfetta: per cause ancora in corso di accertamento, le due auto si sarebbero prima toccate per poi andare a finire una contro il muro di cinta dell'edificio che ospita l'associazione di beneficenza “Lega del Filo d'oro”, l'altra - dopo alcuni testacoda - contro quello della stazione di servizio Madogas.



Sul posto sono subito accorsi una pattuglia dei carabinieri, che ora dovranno ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità, e tre ambulanze: ci sono stati, infatti, diversi feriti fra i quali una bambina, della quale al momento non si conosce né il nome né l'età. La piccola, trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari, versa in gravi condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA