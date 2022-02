Tragico incidente in mare: uomo cade dal peschereccio a sei miglia dalla costa. Inutili i soccorsi: 55enne muore annegato

Incidente in mare aperto nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere caduto in mare da un peschereccio a circa 6 miglia dalla costa di Bari.

L'allarme lanciato dalla barca

A quanto si apprende, il comandante dell'imbarcazione ha dato l'allarme intorno alle 13.45 inviando la segnalazione alla capitaneria di porto di Bari. Subito sono partite le ricerche con una motovedetta della guardia costiera e un elicottero dei vigili del fuoco.

Quando il corpo è stato trovato, dopo circa un'ora di ricerche in acqua, il 55enne era già morto. Dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria che valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia dopo una prima ispezione cadaverica del medico legale. Sono in corso intanto le indagini per ricostruire la dinamica di quello che sembra un tragico incidente. L'ipotesi, infatti, è che si sia trattato di una caduta accidentale e successivo annegamento.