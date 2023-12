Incidente sul lavoro al Porto: muore un 51enne investito da un mezzo. Domani sciopero di 24 ore

Incidente sul lavoro al porto di Bari: un 51enne, Angelo Rossini, ha perso la vita investito da un mezzo di sollevamento in retromarcia nelle manovre di spostamento dei container. A 51 anni lascia moglie e due figlie.

Sciopero di 24 ore

«Si continua a morire nei porti di tutta Italia. L’operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali», scrive la Filt Cgil, che ha problamato per domani 24 ore di sciopero al porto. «Più volte tale condizione è stata denunciata dalle Organizzazioni Sindacali. Le istituzioni tutte devono interrogarsi seriamente su quali possano essere le misure più efficaci per evitare tali tragedie e rendere più sicuro il lavoro portuale».