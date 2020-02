Incidente in superstrada Bari-Brindisi: feriti in due

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla statale 16 «Adriatica» dove è chiusa la carreggiata, in direzione Brindisi, al km 760,230, nel comune di Trani in provincia di Bari.

'Anas riferisce che le cause dell'incidente sono in corso di accertamento e che i feriti sono i conducenti dei due veicoli. Il traffico è deviato su viabilità comunale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la Polizia Stradale di Bari per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione «VAI» di Anas, disponibile gratuitamente in «App store» e in «Play store».



© RIPRODUZIONE RISERVATA