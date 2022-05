Incidente in moto, 38enne muore in ospedale dopo 4 giorni di coma

Non ce l’ha fatta il trentottenne Vito Deliso, vittima il 4 maggio di un incidente stradale quando si trovava in sella alla sua moto in viale Europa, a Bari. Deliso, le cui condizioni erano subito risultate gravi, era stato soccorso subito da un’ambulanza del 118. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico, era stato ricoverato in prognosi riservata, in coma. Nell’incidente aveva perso una gamba, oggi purtroppo le sue condizioni si sono aggravate ed è morto.

La dinamica

Da chiarire la dinamica dello scontro tra la motocicletta del trentottenne barese e una smart, avvenuto nella serata del 4 maggio. Stando alle prime notizie, all’origine dello scontro ci potrebbe essere una precedenza non data. Sul posto era intervenuta la polizia locale, oltre all’ambulanza del 118. L’uomo lascia moglie e due figli. La notizia della morte è stata un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che lo conoscevano, e molti sono i messaggi di cordoglio indirizzati a lui e alla sua famiglia via social.