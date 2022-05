Incidente al giardino Bucci: cade un albero. Per fortuna nessun ferito

Un nuovo “incidente” al giardino Mimmo Bucci al quartiere Libertà. L’area verde, da anni al centro di polemiche e denunce relative alla poca manutenzione e ai diversi problemi che hanno portato il sindaco a rendere “area giochi” per bambini, vietando anche l’accesso ai cani, non sembra avere pace. Questa mattina i visitatori si sono trovati davanti l’ennesimo scempio, uno degli alberi presenti crollato sulla pavimentazione. Ignote al momento le cause dell’accaduto, per fortuna non sembra che ci fosse nessuno al momento del crollo.

La denuncia

Solo pochi giorni fa sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia la mamma di Mimmo Bucci denunciava per l’ennesima volta lo stato di abbandono dei luoghi. «Quel giardino è in stato di abbandono. Per tutti i giardini ci sono state le riqualificazioni, l’attenzione da parte del Comune, da parte di tutti quanti, ma pare che quel giardino se lo siano dimenticati un po’ tutti, sia dentro che fuori», le parole della signora Franca.