Rocambolesco incidente nel pomeriggio a Bari. Per cause in corso di accertamento due vetture, tra cui una volante della polizia di Stato, si sono scontrate. In seguito all’impatto, l’altro veicolo ha finito la sua corsa contro il palo di un semaforo, abbattendolo. Gravi danni ai veicoli, ma per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Lo scontro al quartiere Libertà, tra via Quintino Sella e via Crisanzio.