Incidente tra auto e autocarro, ci sono sette feriti. Traffico deviato

Incidente tra un'auto e un autocarro lungo la Statale 96, la “Barese” all’altezza di Bari.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, in direzione Bari. Nel sinistro, che ha coinvolto un autocarro e un veicolo, si registrano sette feriti. Istituite deviazioni in loco al km 120,300

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.