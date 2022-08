Bari, ancora uno scontro fra moto e auto: grave una donna di 27 anni

Ennesimo incidente, alle 20.15, in provincia di Bari: un’automobile ed una moto sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla strada comunale che collega Rutigliano alla vicina Noicattaro. Un tratto che, a dire il vero, non è nuovo ad episodi simili. Ultimo in ordine cronologico – prima di quello avvenuto ieri - il 31 maggio scorso, vale a dire quando una Mercedes (che viaggiava verso Noicattaro) si scontrò frontalmente con una Fiat Panda che, proveniente dall’opposta direzione, era in procinto di svoltare verso un distributore di benzina al momento dello schianto. Una dinamica che, fortunatamente, non produsse gravi conseguenze.

L'incidente

Poco dopo le 20 una Volkswagen Passat, impegnata in una manovra d’immissione su via Noicattaro, è stata tamponata da una moto che procedeva in direzione Rutigliano. Quest’ultima, dopo l’impatto con la parte posteriore del veicolo, ha cambiato improvvisamente traiettoria e si è accasciata sul manto stradale (poi è stata rialzata e collocata al di fuori della carreggiata). In sella alla moto viaggiavano due ragazzi, un 28enne di Rutigliano ed una 27enne di Noicattaro. Per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale dopo l’arrivo, sul posto, di due ambulanze ed un’auto medica. A destare preoccupazioni, al momento, sono le condizioni della giovane ragazza che, stando alle informazioni raccolte, ha visto cadere la moto su di sé accusando, inizialmente, difficoltà respiratorie. La 27enne è stata trasportata all’ospedale “Di Venere” di Bari in codice rosso; attualmente è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, al pari del conducente della moto, condotto al “Policlinico” di Bari. È rimasto illeso, invece, il guidatore della Passat (un 20enne di Rutigliano), che nell’immediato versava, tuttavia, in uno stato di agitazione dovuto all’accaduto. Due pattuglie della stazione dei carabinieri di Rutigliano hanno provveduto a bloccare momentaneamente il traffico in ambe le direzioni con l’ausilio degli agenti di polizia locale del comando di Rutigliano, sopraggiunti anch’essi sul posto. Lo stesso è stato ripristinato alle 21.