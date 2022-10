Incidente sull'autostrada: muore camionista pugliese. L'impatto, avvenuto poco dopo le 14 sull'autostrada A1 tra il bivio per la Direttissima e l’uscita di Barberino del Mugello in direzione Bologna, ha causato al morte di un camionista 66enne originario di Monopoli. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi pesanti provocando la chiusura della strada al chilometro 262 dell’autosole fino alle 16.30 quando il traffico è tornato alla normalità.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i medici del 118, ma per il 66enne pugliese non c'è stato nulla da fare. La vittima, italiana, era alla guida del mezzo pesante che ha tamponato per ultimo.