Incendio nella zona industriale, Arpa Puglia: valori dell'aria compromessi 70 volte superiori a quelli consentiti

La qualità dell’area nella zona industriale di Bari Modugno sarebbe stata compromessa in seguito all’incendio che ha interessato un capannone circa un mese fa. Da un report di Arpa Puglia emerge “un impatto significativo sulla matrice aria” legato a valori della concentrazione di policloro-dibenzodiossine/furani 70 volte superiore ai valori consentiti.

Gli esiti analitici, relativi ai microinquinanti organici presenti in campioni di aria prelevati, hanno dato esito pari a 2781,80 fgTE/m3 contro un valore di riferimento pari a 40. L’incendio, lo scorso 22 settembre, aveva interessato un capannone della ditta Wurth, sulla strada Provinciale per Modugno-Bari.

Cosa successe

Un denso fumo nero si era alzato, visibile anche dai paesi limitrofi, da un capannone abbandonato in via Fratelli Philips, nei pressi dell’azienda Wurth. Sul posto erano immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con undici squadre, che lavorarono per spegnere le fiamme, oltre agli agenti della polizia locale di Bari.