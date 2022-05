Un incendio è divampato questa mattina verso le 8 in via Melo n. 86 a Bari: sono intervenuti immediatamente Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco con il 118. Sulle cause c'è ancora incertezza ma, dai primi accertamenti, sembrerebbe che le fiamme siano partite da un corto circuito.

Il denso fumo nero si è sparso per tutta la zona e sono rimaste lievemente intossicate 10 persone portate in ospedale ma non sono gravi. Lo stabile in pieno centro è stato evacuato.