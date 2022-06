Incendio di sterpaglie, traffico in tilt vicino allo stadio. Brucia anche il Gargano e tornano i canadir

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato questa mattina nella zona dello stadio San Nicola di Bari, alle spalle dello stabilimento Birra Peroni. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della Polizia locale per gestire la viabilità. Disagi si registrano infatti nella visibilità lungo le strade limitrofe ed è stata interdetta al traffico la corrispondente uscita 10/b della Strada Statale 16 in direzione Bitritto.

Un incendio di vaste proporzioni, invece, ha interessato sin da ieri sera la zona boschiva tra Mattinata e Vieste sul Gargano. In fiamme una ventina di ettari di macchia mediterranea proprio nella zona maggiormente frequentata dai turisti. L'incendio, alimentato dal forte vento e dalle alte temperature registrate nelle ultime ore nel Foggiano, riguarda sia la parte a nord della strada sia il pendio che va verso il mare.

Sul posto hanno operato alcune squadre dei Vigili del fuoco e si sono alzati in volo anche i canadair per effettuare alcuni lanci d'acqua. E nel pomeriggio di oggi si sono riattivati nuovamente alcuni focolai nella zona della Baia delle Zagare, dove già ieri erano andati in fumo una ventina di ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sembravano essere state spente ma oggi, forse a cause del forte vento, l'incendio è ripartito. La situazione sembra essere sotto controllo grazie ai continui lanci effettuati da un canadair.