Quattordici milioni e 630mila euro. A tanto ammontano le sanzioni emesse dalla polizia locale nel 2022. Ieri, con determina dirigenziale, il Comune di Bari ha "messo ordine" alle entrate derivanti dalle multe, al netto dei procedimenti archiviati o annullati in sede di autotutela. Solo negli ultimi due mesi del 2022 sono stati emessi 27mila e 666 verbali per una somma complessiva di un milione e 740mila euro. Di questi, 870mila saranno utilizzati secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada: i proventi vengono devoluti al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento della segnaletica stradale, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia.

Al milione e 740mila euro si aggiungono i 12 milioni e 890mila euro riguardanti i primi dieci mesi del 2022. Con la stessa determina sono state ridefinite anche le entrate per il 2019 pari a 20 milioni e 22mila euro per un totale di 223.086 verbali sanzionatori, di 15 milioni e 489mila euro per il 2020 e di 16 milioni e 468mila euro per il 2021. Il 2022 quindi si chiude con un importo legato alle sanzioni minore rispetto agli anni precedenti.

Secondo l'ultimo report della polizia locale, nel 2022 ci sono state oltre 200mila sanzioni elevate nel capoluogo pugliese, con 40mila multe per infrazioni al codice della strada solo nel quartiere Murat. In particolare, il numero complessivo delle sanzioni al codice della strada elevate è stato pari a 201.934 con un calo di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Gli accertamenti per la violazione dei limiti di velocità con telelaser e autovelox sono stati 13.966. Il numero delle sanzioni che hanno interessato la conduzione di monopattini è stato pari a 482.

I quartieri



Entrando nel dettaglio dei quartieri: al primo posto, con 40.204 multe si è piazzato il quartiere Murat seguito dal Libertà, con 27.466. Terzo posto per Picone, con 17.340 multe elevate. Subito dopo è toccato a Madonnella con 16.538 multe e poi a Carrassi, 15.916. Al sesto posto per multe elevate si è piazzato il quartiere San Pasquale con 10.811 multe. Poi, in ordine decrescente ci sono stati: Japigia (9.149), San Nicola (8.484), Carbonara (7.170), Poggiofranco (6.144), Palese (2.047), S.Spirito (1.916), San Paolo (1.247), Marconi-San Girolamo-Fesca (1.109), Stanic (512), Ceglie del Campo (565), Torre a Mare (373) e Loseto (55). Le strade non codificate raccolgono infine un totale di 34.888 multe elevate.

L'amministrazione inoltre, proprio per la gestione delle multe, ha indetto una nuova gara da 4 milioni e 400mila euro per creare una piattaforma digitale, sia per le infrazioni al codice della strada sia per il mancato rispetto di leggi, ordinanze e regolamenti. Secondo una stima, calcolata sulla base degli ultimi cinque anni, si parla di circa 225mila e 386 verbali di cui ad esempio 10mila elevati con autovelox, 36mila con street control, 142mila con contestazione immediata, 2.375 quelli notificati all'estero. L'appaltatore dovrà fornire anche nuove strumentazioni come 700 apparecchi mobili multifunzione (palmari, tablet, smartphone, mobile pos) corredati e/o integrati con stampante termica e altri dispositivi (penne ottiche, dispositivi di lettura).