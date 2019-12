In viaggio con 58 chili di droga in una cassapanca: arrestato 62enne

BARI - Apparentemente sul furgone c'era solo una cassapanca ma in realtà all’interno del mobile in legno e di tre scatoloni di cartone, sono stati individuati 53 involucri contenenti marijuana, per un peso di oltre 58 chilogrammi. Il conducente è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Bari. Si tratta del 62enne leccese Maurizio Baglivi, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo viaggiava su un furgone che viaggiava sull'austostrada A/14 quando i poliziotti lo hanno fermato e, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed evasivo del conducente, hanno deciso di approfondire il controllo richiedendo anche l’ausilio di unità cinofile antidroga della Questura di Bari.



Sono oltre 500 i Kg di sostanze stupefacenti sequestrati nel corso dell'anno dagli agenti della Polizia Stradale del Compartimento Puglia, trasportate a bordo di veicoli transitati su strade ed autostrade della nostra regione.