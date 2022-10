Continua a cambiare volto il panorama del commercio barese. Si fanno sempre più spazio i marchi internazionali a scapito dei negozi che hanno fatto la storia della città. Questa volta Bari deve dire addio alla libreria Athena, di via Marchese di Montrone 86. Compare sui siti online un annuncio che recita così: «Cedesi avviata attività commerciale denominata “Libreria Athena” autorizzata alla compravendita di libri usati antichi e moderni, con consistente magazzino di giacenza e con contratto locativo in proroga sino al 2031». Si vende l’attività quindi, non il locale.

Cinquant'anni di storia



Inaugurata nel 1971, la libreria della signora Filomena Garritano (che ha ereditato l’esercizio dal marito e fondatore Franco Gesuele) da alcuni baresi viene descritta come «un luogo sempre pieno di sorprendenti tesori, di silenzi e di colori. Un’oasi per tutti i bibliofili. Una libreria che profuma di quel piacevole e dimenticato odore di carta nuova e vissuta». Sta per passare di mano quindi l’attività che rappresenta un pezzo di storia del capoluogo pugliese. Passa di mano anche un grande patrimonio, composto da una mole di libri antichi e moderni selezionati con cura dalla signora Filomena che, dopo 50 anni, non desidera altro che godersi la pensione, soprattutto dopo gli anni difficili vissuti in tempi di emergenza sanitaria, con la speranza però, che l’attività, possa passare nelle mani di qualcuno altrettanto appassionato di libri.

Nasce da una costola di Athena, la libreria Arcadia di via Giuseppe Pisanelli al numero civico 46. Per arrivare alla nascita della libreria Arcadia, bisogna risalire all’inizio degli anni ‘60, quando Don Franco Gesuele lascia Napoli portando con sé la sua esperienza e passione per i libri, e crea a Bari la libreria Athena, è così che inizia un’interessante raccolta di libri antichi, edizioni rare, esaurite, lasciandoci la meravigliosa eredità di proporveli e dare loro l’importanza che meritano. Nel 1995, Silvio Gesuele figlio di Don Franco, con l’esperienza acquisita, dà vita ad un suo progetto: Arcadia. Lavorando con dedizione ed interesse, fa un’accurata selezione di libri, che propone con l’animo di sottrarli alla dimenticanza.



Nel parlare di librerie storiche di Bari non si può non citare la libreria Laterza, nata nel 1896. Il 4 maggio 1963 viene inaugurata la sede di via Sparano, nel centro della città, che, negli anni successivi, diventerà luogo di numerosi incontri con autori e personalità del mondo della cultura e il punto di riferimento abituale per i giovani più curiosi e impegnati. Il 19 giugno del 1992 la libreria, mantenendo la stessa dislocazione nel centro della città, si amplia sviluppando accanto ai tradizionali settori di narrativa e saggistica quelli dello scolastico, tecnico-professionale, tascabili, di libri per bambini e ragazzi e multimediale: un assortimento che ne fa una delle più ricche librerie d’Italia. Nel 2006 la libreria cambia immagine con un allestimento fortemente innovativo affidato a quattro allievi di Alfredo Lambertucci (che negli anni ‘60 progettò il palazzo dove ha sede la libreria): Domenica Loperfido Balestrazzi, Federico Bilò, Alessandro Ciarpella e Francesco Orofino. Nel 2012 il più recente cambiamento, la libreria Laterza ritorna al suo storico ingresso in via Dante creando un nuovo ambi</CP>ente caldo ed accogliente.