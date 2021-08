Monopoli, in palestra senza Green pass e scattano le prime sanzioni

Clienti privi di Green Pass e scattano le sanzioni in una palestra del centro di Monopoli, in provincia di Bari. Nel corso delle attività di controllo, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Monopoli hanno scoperto una palestra, nel centro città, che ha aperto le porte anche a clienti attualmente privi di certificazione verde. I militari hanno identificato 11 persone, nelle varie sale di allenamento, tre delle quali sprovviste del pass che certifica l'avvenuta vaccinazione in doppia dose contro il Covid.

In seguito agli accertamenti è stato sanzionato anche il proprietario della palestra che, nonostante avesse dotato l'attività del misuratore della temperatura, non aveva verificato il possesso dei certificati all’ingresso.