Il SuperEnalotto premia la Puglia: centrato un "5", vinti 106mila euro a Bari

Nessun "6" nell’ultima estrazione del mese del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 361,5 milioni di euro. Nel concorso di martedì 31 gennaio sono tre i punti "5" centrati, uno a Chiavasso, in provincia di Torino presso il punto Sisal di via Po 10, uno a Borgomanero, in provincia di Novara presso il punto Sisal di Corso Sempione 55 e l’altro a Bari presso il punto Sisal di via Ottavio Tapputi 4, con i fortunati vincitori che si portano a casa 106.721,96 euro a testa.

Da segnalare, riporta Agipronews, anche tre "4 stella" da 37.889 euro ciascuno.