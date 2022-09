Il lotto bacia la Puglia, quattro vincite in poche ore. La più alta nel Salento

Due vincite in poche ore per la Puglia, baciata dalla fortuna con il10eLotto. Due le vincite in provincia di Bari, per un totale di 150mila euro: a Palo del Colle è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro, mentre a San Michele di Bari si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall'inizio dell'anno.

A Melendugno, in provincia di Lecce, è stata centrata la più alta, da 124.750 euro, a cui si aggiungono un colpo da 23.750 euro a Leverano, sempre in provincia di Lecce, e un terno secco (9-26-69 sulla ruota di Bari) da 22.500 euro realizzato nel capoluogo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 714 milioni dall'inizio dell'anno.