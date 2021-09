I vandali contro il Redentore. La piazza resiste solo un anno

La piazza della parrocchia del Redentore, a Bari, protagonista, in negativo, a causa di alcuni atti di vandalismo. Inaugurata solo un anno fa dal sindaco Antonio Decaro, dopo un cantiere prolungatosi per qualche mese, nelle intenzioni avrebbe dovuto essere un nuovo presidio di legalità all'interno del quartiere Libertà. La pedonalizzazione della piazza venne definita dal sindaco, in occasione dell'inaugurazione del 30 luglio del 2020 come:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati